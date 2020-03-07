رياضة | الأهلي يفرض التعادل الإيجابي على صن داونز في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفرض التعادل الإيجابي على صن داونز في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل الفريق الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقيا في اللقاء المقام على ستاد لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ٣ تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر بالنظر لمباراة الذهاب حيث أعاد رامي ربيعة لخط الدفاع، وأشرك محمود متولي في وسط الملعب لتأمين الناحية الدفاعية، وتولى جيرالدو دا كوستا الجناح الأيمن، كما دفع بالسنغالي أليو بادجي للمرة الأولى منذ انضمامه في يناير الماضي.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الفريق الجنوب إفريقي حبث تسلم سيرينو الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي وسدد الكرة قوية علت عارضة محمد الشناوي في أول المحاولات الهجومية لصن داونز.

وفي الدقيقة ٥ أنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لانفراد من ناسيمينتو الظهير الأيسر لصن داونز حيث أبعد الكرة عن مرماه ببراعة.

واستمرت سيطرة لاعبو صن داونز على مجريات اللقاء حيث سدد كيكانا كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي مع حلول الدقيقة العاشرة.

ومع وصول المباراة للدقيقة ١٤ بدأت خطورة الأهلي تظهر حيث مرر علي معلول الكرة عرضية داخل منطقة جزاء صن داونز لم تجد من يحولها داخل المرمى، ثم تسديدة أخرى من أليو بادجي أمسكها أونيانجو حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وبدأ الأهلي في تشكيل الخطورة على مرمى صن داونز مرة أخرى حيث تسلم جيرالدو الكرة ورواغ مدافع صن داونز ومرر الكرة رائعة داخل منطقة جزاء الفريق الجنوب إفريقي لكن كرته مرت من فوق رأس جونيور أجاي وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر في ثاني محاولاته الهجومية.

ومرر أحمد فتحي كرة عرضية متقنة حولها جونيور أجاي برأسه لكنها موت بجوار القائم الأيمن لأونيانجو حارس مرمى أصحاب الأرض وتضيع فرصة أحرى خطيرة للأهلي.

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ورد صن داونز على هجمات الأهلي بتسديدة من زواني تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة ١٩ من عمر الشوط الأول.

وحصل الأنجولي جيرالدو دا كوستا على ركلة حرة مباشرة بعد عرقلته من طهير أيسر صن داونز لينفذها علي معلول لترتطم بمابوي لاعب صن داونز وتسكن الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة ٢١.

بعد الهدف واصل لاعبو الأهلي هجماتهم على مرمى صن داونز ومرر عمرو السولية كرة رائعة لأليو بادجي في الدقيقة ٢٤ سددها المهاجم السنغالي بعيدة عن مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وفي الدقيقة ٢٦ سدد عمرو السولية كرة قوية من على حدود منطقة جزاء صن داونز تصدى لها أونيانجو ببراعة.

ونجح صن داونز في إدراك التعادل عن طريق سوريانو. في الدقيقة ٢٧ بعدما تابع الكرة المرتدة من يد محمد الشناوي.

بعد هدف التعادل لصن داونز أضاع أصحاب الأرض هدف ثان بعدما سدد ثيمبا زواني الكرة برأسه في يد محمد الشناوي، ليحصل بعدها احمد فتحي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بالدقيقة ٣٣ لعرقلته فيلاكازي على حدود منطقة الجزاء.

وسقط ياسر إبراهيم على ملعب المباراة ليخرج لتلقي العلاج ويعود للمشاركة من جديد في الدقيقة ٣٦.

وأهدر أليو بادجي فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة ٤٣ لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.