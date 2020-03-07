رياضة | يوفنتوس يخطط للتعاقد مع زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط للتعاقد مع زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية فرنسية أن يوفنتوس يطمح في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أجل تدريب الفريق خلفاً لماوريسو ساري الذي لم ينجح في مهمته مع الملكي حتى الآن.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن زين الدين زيدان ارتبط بتدريب يوفنتوس في أكثر من مناسبة تحديدًا عندما رحل عن ريال مدريد في صيف 2018 لكن المدير الفني الفرنسي قرر حينها الحصول على قسط من الراحة ثم لبى دعوة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي وقرر العودة للميرينجي مجددًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس يخطط لإقناع زيدان بتدريب الفريق وسوف يحاول الرئيس أندريا أنييلي استغلال علاقته الجيدة مع المدير الفني الفرنسي الذي سبق له أن لعب في صفوف السيدة العجوز لمدة خمس أعوام في نهاية الألفية الماضية.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زين الدين زيدان ينوي الرحيل عن ريال مدريد مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي وأنه يفكر في العودة إلى يوفنتوس من أجل خوض تجربة جديدة في عالم التدريب بعيداً عن صفوف الملكي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صحيفة ليكيب الفرنسية أن يوفنتوس يسعى لمنح زيدان راتب سنوي يبلغ قدره 8 ملايين يورو علماً بأن هذا نصف راتبه الحالي مع ريال مدريد والذي يبلغ 16 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن زيدان يتمتع بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وبالتالي لن يتم مطالبته بدفع قيمة فسخ العقد إذا قرر الرحيل عن النادي مما يجعل الأمور أسهل على مسئولي يوفنتوس.

