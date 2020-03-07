رياضة | الزمالك يرغب في خوض نصف نهائي إفريقيا على ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرغب في خوض نصف نهائي إفريقيا على ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في خوض لقاء الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد القاهرة.



ويتقابل الزمالك مع الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي للبطولة بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي.



وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي على حساب الترجي بنتيجة 3-2 بمجموع المبارتين.



وجاءت رغبة الزمالك في خوض لقاء الدور نصف النهائي على ستاد القاهرة للاستفادة من تواجد أكبر عدد من الجماهير في تلك المواجهة والدعم المعنوي للاعبين على كافة المستويات.

