شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يُسجل هدفًا رائعًا في شباك «بورنموث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ونجم المنتخب المصري، الهدف الأول لـ«الريدز» في شباك ضيفه بورنموث، بالدقيقة 25 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، لتصبح النتيجة التعادل 1/1.

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