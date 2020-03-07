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صلاح يُسجل هدفًا رائعًا في شباك «بورنموث»

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، ونجم المنتخب المصري، الهدف الأول لـ«الريدز» في شباك ضيفه بورنموث، بالدقيقة 25 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الممتاز «البريميرليج»، لتصبح النتيجة التعادل 1/1.

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