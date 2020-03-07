شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا | صن داونز 1-1 الأهلي (الشوط الثاني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي النادي الأهلي نظيره الجنوب أفريقي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا في لقاء العودة للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق الأهلي في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة، بهدفين نظيفين سجلهما التونسي علي معلول.

ويدخل الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولي وجيرالدو وجونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

وعلى مقاعد البدلاء:

على لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف.

أما تشكيل صن داونز فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: أونيانجو

الدفاع: ماديشا، نكونجو، ناسيمينتو، ليبوزا.

الوسط: كيكانا، جالي، زيواني،

الهجوم: سيرينو، مابوي، فيلاكازي.

أحداث المباراة:

بداية المباراة

د2. تسديدة أولى لصن داونز من زيواني تمر فوق عارضة محمد الشناوي

د4. كرة خطيرة جدًا يلعبها سيرينو من ركلة حرة خلف دفاع الأهلي لريكاردو ناسيمينتو الذي انفرد بالشناوي لكن حارس الأهلي نجح في التصدي للكرة ببراعة

د10. تسديدة بعيدة المدى من كيكانا تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي

د10. سيطرة شبه كاملة لصن داونز وضغط قوي على الأهلي في نصف ملعبه

د14. أول كرة خطيرة للنادي الأهلي من اختراق لعلي معلول من الجبهة اليسرى يرسلها عرضية عالية تمر فوق رأس جيرالدو

د15. تسديدة من أليو بادجي على مرمى صن داونز يتصدى لها الحارس أونيانجو

د16. عرضية خطيرة من جيرالدو من الجهة اليمنى تمر على بعد سنتيمترات من رأس أجاي

د18. عرضية من أحمد فتحي من الناحية اليمنى يقابلها أجاي برأسية تمر بجوار القائم إلى ضربة مرمى لصن داونز

د19. تسديدة من كيكانا تذهب في يد محمد الشناوي

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د20. ضربة حرة من منقطة خطيرة على يمين منطقة جزاء صن داونز بعد عرقلة جيرالدو

د21. جووووووووووووووووووووووووووووووول الأول للأهلي علي معلول ينفذ الركلة الحرة يحولها مابوي في شباك صن داونز

د25. تمريرة جميلة من عمرو السولية يتسلمها بادجي بتسديدة قوية على الطائر ذهبت عالية ضربة مرمى

د26. تسديدة صاروخية من عمرو السولية يتصدى لها أونيانجو

د26. هدف التعادل لصن داونز يسجله سيرينو بعد كرة أمامية من ناسيمينتو تصل خلف الدفاع لزواني يسددها ويتصدى لها الشناوي لترتد لسيرينو ويودعها الشباك

د32. كرة خطيرة للغاية من كيكانا يمررها من فوق دفاع الأهلي تصل لفيلاكازي ليسدد ويتصدى الشناوي مجددًا

د33. إنذار لأحمد فتحي

د40. ضغط شديدد من صن داونز في نصف ملعب الأهلي في محاولة لخطف الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول

د44. السولية ينفرد بالحارس ويمرر الكرة لبادجي لكن الأخير يتعامل معها بشكل سئ للغاية ويهدر فرصة محققة للأهلي لإضافة الهدف الثاني

د45. دقيقتان وقت بدل من الضائع

الحكم باكاري جاساما يطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

د45. تبديل أول لصن داونز خروج ليبوسا ودخول لانجيرمان

د50. تصويبة خطيرة من مابوي من داخل منطقة جزاء الأهلي تمر عالية بجوار القائم الأيسر للشناوي

د53. التبديل الثاني لصن داونز دخول باكاماني بدلًا من مابوي

د55. التبديل الأول للنادي الأهلي بدخول حسين الشحات بدلًا من جيرالدو

د57. عرضية لصن داونز من ركلة حرة مباشرة نفذها كيكانا من الجبهة اليمنى يستقبلها أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي برأسية يمسكها الشناوي

د58. تصويبة صاروخية من زيواني من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الشناوي ببراعة

د60. عرضية خطيرة من كيكانا يستقبلها فيلاكازي برأسية بعيدة عن مرمى الشناوي

د62. تسديدة ضعيفة من كيكانا يمسكها محمد الشناوي بعد خروجه بشكل خاطئ خلال ركلة ركنية

د63. هجمة خطيرة للنادي الأهلي بعد تمريرة من أحمد فتحي لحسين الشحات داخل منطقة جزاء صن داونز يرسلها عرضية لكن الدفاع يخرجها

د64. الشحات يتوغل في منطقة جزاء صن داونز ويفشل في السيطرة على الكرة لترتد لمتولي الذي يسدد في يد حارس الفريق الجنوب أفريقي

د66. تسديدة قوية من زواني لكن تذهب عالية وبعيدة عن مرمى الشناوي

د68. التبديل الثاني للنادي الأهلي بخروج محمود متولي ودخول محمد هاني

د70. التبديل الثالث للنادي الأهلي بخروج أليو بادجي ودخول أيمن أشرف