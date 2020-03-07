شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيماني يعلن تشكيل صن داونز في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أونيانجو
الدفاع: ماديشا، نكونجو، ناسيمينتو، ليبوزا.
الوسط: كيكانا، جالي، زيولني.
الهجوم: سيرينو، مابوي، فيلاكازي.
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