شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية المباراة: ليفربول (2)-(1) بورنموث.. الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره بونموث على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أدريان الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، ميلنر. الوسط: فابينيو، فينالدوم، شامبرلين. الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو. تشكيل بورنموث: حراسة المرمى: رامدال. الدفاع: كوك، أكي، سميث، ستايسي. الوسط: ليرما، كوك، بيلينج. الهجوم: ويلسون، ستانيسالس، فراسر. Advertisements أبرز أحداث اللقاء: د9: ويلسون يحرز الهدف الأول د19: خروج ستيف كوك للإصابة ونزول سيمبسون د25: جووووووووول محمد صلاح يسجل التعادل د32: جوووووووول ماني يسجل الهدف الثاني د45: 4 دقائق وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول الشوط الثاني د60: مهاجم بورنموث ينفرد بالمرمى و يلعب الكرة من أعلى أدريان لكن ميلنر يبعدها من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة د73: ماني يسدد صاروخية ترتطم بالقائم د90: 4 دقائق وقت بدل ضائع نهاية المباراة

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