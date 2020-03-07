ضربة قوية للريال قبل مواجهة ريال بيتيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

ضربة قوية تلقاها المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ​ريال مدريد​، زين الدين ​زيدان​، بعد انتهاء تدريبات الفريق الجماعية قبل مواجهة ​ريال بيتيس​ التي ستقام الاحد في ملعب "بينتو فياماريان" ببطولة الدوري الإسباني.



وبحسب تقارير صحفية اسبانية فان 3 لاعبين سيغيبون عن المواجهة وهم داني ​كارفخال​، ​ايسكو​ و​ناتشو​ فيرنانديز حيث ان ايسكو غاب لانه يعاني من إصابة في الظهر، بينما الثنائي الآخر يعاني من نزلة برد حادة تمنعهما من التواجد مع البعثة في رحلتها إلى مدينة إشبيلية.

وتفيد التقارير ان زيزو قد يلجا الى تغيير خطته بسبب الغيابات وقد يشرك اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو، في مركز الظهير الأيمن.