كونتي: جاهزون لمواجهة يوفنتوس و من الصعب تخيل الملعب دون جماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

تحدث المدير الفني لنادي ​الإنتر​ ​أنتونيو كونتي​ عن مباراة فريقه أمام ​يوفنتوس​ يوم الأحد في مباراة مؤجلة من بطولة ​الدوري الايطالي​ على ملعب أليانز ستاديوم، والتي ستقام بلا جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وقال كونتي نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "من الصعب تخيل الملعب من دون جماهير، تواجد الناس مهمّ جدا عندما تلعب كرة القدم، خصوصا في مباريات كهذه، لكن في هذه اللحظات الحساسة يجب توخي الحذر لأن صحّة الناس تأتي أولا".

وأضاف: "نحن في حالة جيّدة رغم الصعوبات الأخيرة، واللاعبون أظهروا التفاني في العمل والتدريبات، سنلعب هذه المباراة بروح حالية ورغبة لتقديم شيء عظيم".

عن مواجهة فريقه السابق قال كونتي: "كل مباراة لدينا قصّة خاصة، من المُحتّم أن التفاصيل تلعب دورها في مثل هذه المباريات، نعلم أننا سنواجه فريقا قويا، ونحن نحترم ما يقومون به