- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كونتي: جاهزون لمواجهة يوفنتوس و من الصعب تخيل الملعب دون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
تحدث المدير الفني لنادي الإنتر أنتونيو كونتي عن مباراة فريقه أمام يوفنتوس يوم الأحد في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الايطالي على ملعب أليانز ستاديوم، والتي ستقام بلا جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال كونتي نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "من الصعب تخيل الملعب من دون جماهير، تواجد الناس مهمّ جدا عندما تلعب كرة القدم، خصوصا في مباريات كهذه، لكن في هذه اللحظات الحساسة يجب توخي الحذر لأن صحّة الناس تأتي أولا".
وأضاف: "نحن في حالة جيّدة رغم الصعوبات الأخيرة، واللاعبون أظهروا التفاني في العمل والتدريبات، سنلعب هذه المباراة بروح حالية ورغبة لتقديم شيء عظيم".
عن مواجهة فريقه السابق قال كونتي: "كل مباراة لدينا قصّة خاصة، من المُحتّم أن التفاصيل تلعب دورها في مثل هذه المباريات، نعلم أننا سنواجه فريقا قويا، ونحن نحترم ما يقومون به
كانت هذه تفاصيل خبر كونتي: جاهزون لمواجهة يوفنتوس و من الصعب تخيل الملعب دون جماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.