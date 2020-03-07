شكرا لقرائتكم سفير مصر فى تونس يودع الزمالك فى مطار قرطاج قبل العودة للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نبيل حبشى، السفير المصرى فى تونس، على توديع بعثة الزمالك، منذ قليل، خلال تواجدها فى مطار قرطاج، من أجل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، على أن تصل البعثة البيضاء إلى مطار القاهرة الدولى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت.

وحسم الزمالك التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بالفوز فى مجموع مباراتى دور الثمانية بنتيجة 3 / 2 ونجح الفريق الأبيض فى العبور إلى هذا الدور بعد المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وتأهل إلى هذا الدور 9 مرات من قبل أعوام: 1984، 1985، 1986، 1993، 1994، 1996، 2002، 2005، 2016.

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وقدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التهنئة لفريق الزمالك، بعد تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا، "الزمالك هو أول فريق يحجز مقعده من بين الأربعة الكبار فى القارة السمراء لدورى أبطال أفريقيا".

كما قرر مجلس إدارة الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.