شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. التعادل 1 / 1 يسيطر على أحداث الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة صن داونز ضد الأهلى فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا باستاد لوكاس موريبى بالتعادل 1 / 1 .

وكان بطل مصر حقق الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2 / 0، ويحتاج الأحمر إلى الفوز بأى نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للدور نصف نهائي.

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ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

في المقابل، أجرى موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسى ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي، في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، وفى الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا، وفى الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى.. وفى الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب صن داونز، وهدد الفريق الجنوب افريقى مرمى الشناوى بتصويبة قوية في الدقيقة 2 من عمر اللقاء، لكنها مرت خارج الملعب.. وكاد صن داونز يسجل الهدف الأول من فرصة محققة في الدقيقة 4 من انفراد للاعبه بمحمد الشناوى لكن حارس الأهلى ينقذ مرمى بعد إصطدام الكرة في جسده وخروجها خارج الملعب.. ومع مرور الوقت بدأ الأهلى فى ترتيب أوراقه تدريجيا أمام طوفان صن داونز كما هدد بادجى مرمى صن داونز بتسديدة قوية فى الدقيقة 15 تصدى لها الحارس اونيانجو.