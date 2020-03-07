شكرا لقرائتكم نبيل معلول: تشكيل الأهلى أمام صن دوانز هجومي أكثر منه دفاعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، إن تشكيل السويسري رينيه فايلر مميز جدا واختار التشكيل الصحيح متحفظا في الوقت نفسه على وجود جيرالدو.

ويري معلول أن تشكل الأهلي هجومي أكثر منه دفاعي مضيفا أن بادجي لاعب مميز وله قوة جسمانية هائلة

وأضاف نبيل معلول أن التكشيل يعني ذكاء كبير من مدير الفني للأهلي في الدفاعات وفرض سيطرة ، ولكنه يري أن بداية وليد سليمان في المباراة مهم جدا لخبراته الافريقية

وتابع أن الاهلى عليه أن يكون ردة فعل لصن دوانز وأن يلعب على نقاط قوة وضعف المنافس بتمركز اللاعبين .

علن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

ولأول مرة يحوض الأهلي مباراة في دوري أبطال أفريقيا بـ5 لاعبين محترفين بوجود معلول وديانج وبادجي وأجايى وجيرالدو.

وينتظر الفائز من مباراة اليوم، المتأهل من لقاء النجم الساحلي التونسي ضد الوداد المغربي الذى سيقام اليوم في تونس علمًا بأن بطل المغرب فاز على ملعبه بثنائية نظيفة.