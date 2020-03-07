شكرا لقرائتكم كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك راحة غدا بعد العودة من تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين، راحة غدا الأحد عقب العودة خلال الساعات المقبلة من تونس بعد التأهل لنصف نهائي دوري إفريقيا ومن المنتظر أن يستأنف الزمالك، تدريباته بعد غد، الإثنين، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

وبدأت بعثة الزمالك، رحلة العودة إلى القاهرة حيث تواجدت منذ قليل فى مطار قرطاج فى بداية رحلة العودة لمطار القاهرة الدولى عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن تصل البعثة البيضاء إلى مطار القاهرة الدولى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بالفوز فى مجموع مباراتى دور الثمانية بنتيجة 3 / 2 ونجح الفريق الأبيض فى العبور إلى هذا الدور بعد المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وتأهل إلى هذا الدور 9 مرات من قبل أعوام: 1984، 1985، 1986، 1993، 1994، 1996، 2002، 2005، 2016.

وهنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فريق الزمالك، بعد تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا، "الزمالك هو أول فريق يحجز مقعده من بين الأربعة الكبار فى القارة السمراء لدورى أبطال أفريقيا".

كما قرر مجلس إدارة الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.