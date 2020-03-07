شكرا لقرائتكم مدرب زاناكو: نسعى للتعويض أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المدرب كريس كاوندا مدرب فريق زاناكو الزامبي، إنه سعيد بالتواجد في القاهرة لمواجهة بيراميدز، موضحا أن الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثية لا تعني خروج فريقه من كأس الكونفدرالية، لأنه ما تزال هناك ٩٠ دقيقة أخرى سيقاتل فيها من أجل التعويض ومحاولة التأهل.

المدرب أشار إلى أن المباراة غدا ستحسم على أرض الملعب وفريقه لديه قدرة على التعويض وجهز لاعبيه لتلك المواجهة جيدا، والفريق بإمكانه العودة لزامبيا بالتأهل.

شدد على أن فريقه لديه خبرة كبيرة في بطولات أفريقيا، وشاهد بيراميدز في اللقاء الأول والذي سيطر خلاله على الشوط الأول ولكنه تراجع في الشوط الثاني، وبالفعل بات يعلم عنه كل شيء حاليا وشاهد المباراة أكثر من مرة وبمقدوره التعويض.

عقد منذ قليل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم السبت، بأحد الفنادق بحضور ممثلى الناديين، ومسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدى بيراميدز الزى الأسود الكامل فى مواجهة زاناكو، على أن يرتدى حارس المرمى اللون البرتقالى.

وفى المقابل سيظهر فريق زاناكو بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة بيراميدز، على أن يرتدى حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان نحو ملعب الدفاع الجوى فى الواحدة ظهرا لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصر الأحد.

ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفنى محمد صلاح إدارى الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادى، ومحمود حرب المدير الإدارى.

ويستضيف بيراميدز نظيره زاناكو بطل زامبيا فى الثالثة عصر غد الأحد باستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الذهاب التى جرت بلوساكا عاصمة زامبيا سجلها على جبر ومحمد فاروق والقائد عبد الله السعيد.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز بإحرازه ركلة جزاء فى الدقيقة 67.

وطالب تشاتشيتش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمى ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى، وأصبح بيراميدز أول نادى فى إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسى قارى جديد لم يتحقق فى البطولة منذ انطلاقها فى 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك.