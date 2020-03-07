وائل جمعة: "موسيمانى قلقان من الأهلى وعلينا إحراز هدف مبكر "

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، إن موسيمانى المدير الفني لفريق صن دوانز قلقان من الأهلى وعلينا احراز هدف مبكر .

وأضاف جمعة، أن الأهلى عليه توصيل رسالة منذ بداية المباراة بتسجيله هدف مبكر في اى لحظة وهى فرصة مناسبة لتسجيل هدف بسبب اندفاع لاعبي صن دوانز للهجوم لتعويض الهدفين

يري وائل جمعة لاعب الاهلى السابق إن فايلر بدأ بـ 3 تغيرات في تشكيله اليوم أمام صن دوانز حيث يلعب محمود متولي خلف لاعب الوسط المدافعين.

وأضاف جمعة أن الاهلى يلعب أمام صن دوانز ب 3 لاعبين في الهجوم بدون صانع العاب مضيفا أن بادجي لابد ان يبدا أساسيا لانه امر إيجابي جدا فهو لاعب قوي بدنيا وفنيا .

وواصل وائل أن التفاهم بين اجاي مع على معلول وانسجامهما يخلق تفاهم كبير، مضيفا أن جيرالدو خامة جيدة ولديه قدرات بدنية تناسب مباراة اليوم مجهود بدني وهذا هو سبب ابعاد حسين الشحات لتغير مستواه.

وقال لاعب الاهلى السابق أن قوة نصف ملعب الاهلى هي طريقة التأهل وأحمد فتحي دوره دفاعى اكثر

علن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

ولأول مرة يحوض الأهلي مباراة في دوري أبطال أفريقيا بـ5 لاعبين محترفين بوجود معلول وديانج وبادجي وأجايى وجيرالدو.

وينتظر الفائز من مباراة اليوم، المتأهل من لقاء النجم الساحلي التونسي ضد الوداد المغربي الذى سيقام اليوم في تونس علمًا بأن بطل المغرب فاز على ملعبه بثنائية نظيفة.

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