شكرا لقرائتكم وائل جمعة : المباراة لم تحسم وانقاذ الشناوى ساعد الأهلي على التعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، إن مباراة الاهلى وصن دوانز لم تحسم بعد، مضيفا أن انقاذ محمد الشناوي الاهم فى المباراة فى الدقائق الاولى ساعد على خروج الشوط الاول بهذه النتيجة .

وأضاف جمعة موسيمانى المدير الفني لفريق صن دوانز قلقان من الأهلى وعلينا احراز هدف مبكر .

وأضاف جمعة، أن الأهلى عليه توصيل رسالة منذ بداية المباراة بتسجيله هدف مبكر في اى لحظة وهى فرصة مناسبة لتسجيل هدف بسبب اندفاع لاعبي صن دوانز للهجوم لتعويض الهدفين

يري وائل جمعة لاعب الاهلى السابق إن فايلر بدأ بـ 3 تغيرات في تشكيله اليوم أمام صن دوانز حيث يلعب محمود متولي خلف لاعب الوسط المدافعين. وأضاف جمعة أن الاهلى يلعب أمام صن دوانز ب 3 لاعبين في الهجوم بدون صانع العاب مضيفا أن بادجي لابد ان يبدا أساسيا لانه امر إيجابي جدا فهو لاعب قوي بدنيا وفنيا . وواصل وائل أن التفاهم بين اجاي مع على معلول وانسجامهما يخلق تفاهم كبير، مضيفا أن جيرالدو خامة جيدة ولديه قدرات بدنية تناسب مباراة اليوم مجهود بدني وهذا هو سبب ابعاد حسين الشحات لتغير مستواه.

تقدم النادى الاهلى بهدف على صن داونز فى الدقيقة 21 من عمر وزمن الشوط الاول فى المباراة المقامة بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا، ويدخل الشياطين الحمر اللقاء متسلحين بالفوز 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

سدد على معلول الكرة من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء لترتطم فى احد دفاعات صن داونز وتسكن الشباك ليحتسب هدف التقدم الأول للاهلى .

سجل جاستون سيرينو لاعب صن داونز هدف التعادل فى شباك الأهلى بالدقيقة 26 من عمر وزمن اللقاء المقام بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا، ويدخل الشياطين الحمر اللقاء متسلحين بالفوز 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

وأجرى موسيمانى تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسي ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي..

حارس المرمى: دينيس أونيانجو

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الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا.

الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زواني

الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي

ولأول مرة يحوض الأهلي مباراة في دوري أبطال أفريقيا بـ5 لاعبين محترفين بوجود معلول وديانج وبادجي وأجايى وجيرالدو.

وينتظر الفائز من مباراة اليوم، المتأهل من لقاء النجم الساحلي التونسي ضد الوداد المغربي الذى سيقام اليوم في تونس علمًا بأن بطل المغرب فاز على ملعبه بثنائية نظيفة.