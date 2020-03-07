شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز 1:1.. نشاط أهلاوي بعد الدقيقة 60 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل -الدقيقة 13 انحصار اللعب في وسط الملعب.

- الدقيقة 14 عرضية من على معلول مرت من فوق رأس عمرو السولية، بعدها فرصة خطيرة عبر تسديدة من بادجي.

- مرور أول ربع ساعة والتعادل السلبي "سيد الموقف" -الدقيقة 16 أهدر جيرالدو أول فرصة حقيقية، وبعدها توالت السيطرة الحمراء. -الدقيقة 19 أهدر صن داونز فرصة خطيرة أنقذها الدفاع الأهلاوي. -الدقيقة 21 أحرز الأهلي الهدف الأول بعد كرة عرضية من معلول اصطدمت فى مابوي مدافع صن دوانز وتسكن الشباك. - الدقيقة 23 استمرار هجوم الأهلي وسط تراجع صن داونز. - الدقيقة 25 تسديدة صاروخية من عمرو السولية يتصدى لها أونيانجو ببراعة. - الدقيقة 26 أحرز صن دوانز هدف التعادل عبر جاستون سيرينو. -الدقيقة 32 فرصة هدف محقق أهدرها صن داونز. -الدقيقة 33 كارت أصفر لأحمد فتحي. -الدقيقة 36 خروج ياسر إبراهيم لتلقي العلاج بعد إصابة في كرة مشتركة مع مهاجم صن داونز. -الدقيقة 40 والتعادل الايجابي يسيطر على الموقف وسط انحصار الكرة في منطقة المناروات ومحاولات من صن داونز لإحراز الهدف الثاني. - الدقيقة 44 أهدر بادجي فرصة هدف محقق من انفراد تام بالمرمي، وذلك بعد أن تلقي كرة عرضية من عمرو السولية. - الدقيقة 45 ضغط هجومي من صن داونز ودفاع جيد من الأهلي. Advertisements -الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع مرت بلا جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي الشوط الثاني: - الدقيقة 46 صن داونز يجرى أول تغييراته بنزول لانجرمان وخروج ليبوسا. - الدقيقة 48 توقف المباراة بسبب إصابة جيرالدو - الدقيقة 49 استئناف المباراة ومحاولات هجومية من صن داونز. - الدقيقة 51 تسديدة قوية من مابوي تهدد مرمى الأهلى. -الدقيقة 52 التغيير الثاني لصن داونز بنزول باكماني. -الدقيقة 55 أجرى الأهلي أول تغييراته بنزول حسين الشحات بدلاً من جيرالدو المصاب. - الدقيقة 58 أنقذ الشناوي كرة خطيرة من تسديدة صاروخية. - التعادل سيد الموقف بعد مرور 60 دقيقة. -الدقيقة 61 أخطأ الشناوي فى تقدير كرة عرضية من ضربة ركنية، لكنه عاد وتصدى لتسديدة مهاجم صن داونز. -الدقيقة 63 نشاط هجومى للأهلي من جبهة الشحات، وتسديدة قوية من محمود متولي تصدى لها دينيس أونيانجو حارس صن داونز. كان رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز،وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي . خط الهجوم: أليو بادجي. لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي

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