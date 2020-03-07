شكرا لقرائتكم السلمي: تعليق حضور المناسبات لا يشمل الإدارات والإعلاميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد رجاءالله السلمي، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام، أن الحضور الجماهيري سيبقى معلقا حتى إشعار آخر وستتم متابعته بشكل مستمر.
وأوضح السلمي في مقابلة خلال نشرة الرياضة على "العربية" أن القرار متوافق مع الإجراءات الاحترازية في السعودية للوقاية من فيروس كورونا وهو أحد التدابير الوقائية وستتم متابعة القرار بشكل مستمر.
وأضاف السلمي قائلا: التنسيق سيتم مع الأندية لاسترجاع قيمة التذاكر للجماهير، وسيسمح لأعضاء مجالس إدارات الأندية والرئيس والإعلاميين والمصورين الحاصلين على بطاقات رابطة دوري المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر السلمي: تعليق حضور المناسبات لا يشمل الإدارات والإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.