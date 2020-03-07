السلمي: تعليق حضور المناسبات لا يشمل الإدارات والإعلاميين

أكد رجاءالله السلمي، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام، أن الحضور الجماهيري سيبقى معلقا حتى إشعار آخر وستتم متابعته بشكل مستمر.

وأوضح السلمي في مقابلة خلال نشرة الرياضة على "العربية" أن القرار متوافق مع الإجراءات الاحترازية في السعودية للوقاية من فيروس كورونا وهو أحد التدابير الوقائية وستتم متابعة القرار بشكل مستمر.

وأضاف السلمي قائلا: التنسيق سيتم مع الأندية لاسترجاع قيمة التذاكر للجماهير، وسيسمح لأعضاء مجالس إدارات الأندية والرئيس والإعلاميين والمصورين الحاصلين على بطاقات رابطة دوري المحترفين.