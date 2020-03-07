شكرا لقرائتكم تأثير "كورونا" في الملاعب.. هتافات لإيغالو واستبدال مدرب إيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات العديد من اللاعبين والرياضيين ملزمون بعدم المصافحة قبل وبعد الأحداث الرياضية بعدما أعلنت أغلب الاتحادات المحلية اتخاذ هذا الإجراء احترازيا من فابروس كورونا.

وبقرار من رابطة الدوري الإنجليزي، منع المصافحة بالأيدي بين اللاعبين أو الحكام أو المدربين قبل انطلاقة المباراة وعلى نفس النهج سارت رابطة الدوري الفرنسي انطلاقا بمباراة مرسيليا وأميان التي جرت يوم الجمعة. وفي الدوري التنزاني قرر اللاعبون المصافحة بالأقدام بدلا من الأيدي أو السلام على طريقة مورينيو أو إلغاء المنافسات كما أعلنت سويسرا.

وأبدى كلوب مدرب ليفربول، ردة فعل عقب سؤاله عن المرض الجديد، مبينا غضبه وقلقه.

وأعلن ليفربول بدوره حظر السفر على طاقم الفريق للبلدان التي ينتشر فيها الفيروس، وقررت الإدارة إيقاف التقليد الشهير باصطحاب اللاعبين للأطفال عند الدخول لأرض الملعب قبل انطلاقة المباريات كما سيوزع النادي المعقمات على الجماهير في ستاد آنفيلد.

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وعبرت جماهير الغريم مانشستر يونايد عن نفسها بالهتاف خلال مباراة ديربي كاونتي بالكأس، إذ غنت للاعبها الجديد النيجيري إيغالو . "يحيا إيغالو .. جاء من شنغهاي .. سوف نموت جميعا".. إيغالو رد عليهم بتسجيل هدفين وهو الذي أمضى أسبوعين في عزلة في مانشستر بعد التعاقد معه قادما من فريقه الصيني.

واضطر لاعب توتنهام سون هيونغ مين إلى الابتعاد عن فريقه لأسبوعين بعد عودته من كوريا الجنوبية المُتفشي فيها الوباء.

وأعلن أياكس عن أن ثلاثة من مساعدي المدرب لن يتواجدوا في تدريبات الفريق بسبب حضورهم لحفل عيد ميلاد تواجد فيه شخص مريض بكورونا.

واستبدل نادي هونفيد المجري مدربه الإيطالي جوسيبي سانينو ومساعده بطاقم آخر فور انتشار الفيروس في بلاد الطليان، وهي التي تشهد أسوأ انتشار لكورونا في أوروبا ولذلك أعلن وزير الرياضة فيها أن كافة الأحداث الرياضية ستقام من دون جمهور لمدة شهر.

وفي ألمانيا قررت إدارة بوروسيا دورتموند السفر إلى باريس لملاقاة سان جيرمان عبر طائرة خاصة وسيمنع حضور تدريباته أو التقاط الصور والتوقيعات مع لاعبيه.