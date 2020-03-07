الشوط الأول.. الشناوي يتألق.. وتعادل إيجابي بين صن داونز والأهلي

إنتهى الشوط الأول من مباراة صن داونز والأهلي، والتي تقام الآن على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت المباراة بضغط كبير من لاعبي صن داونز على مرمى محمد الشناوي، وفي الدقيقة الثانية سدد زواني كرة قوية مرت أعلى عارضة محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الرابعة حصل صن داونز على ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث مرر سيرينو إلى ريكاردو المنفرد بحارس الأهلي على يسار منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليسرى تصدى لها محمد الشناوي ببراعة لينقذ مرمى الأحمر من الهدف الأول.

واصل لاعبو صن داونز، سيطرتهم على مجريات اللعب وهجومهم على مرمى الشناوي.

رد لاعبو الأهيل بتسديدتين الأولى للتونسي علي معلول، تلتها تسديدة أخرى من أليو بادجي.

الدقيقة 15 ضربة ركنية لصن داونز مرت دون خطورة على مرمى الشناوي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

استعاد لاعبو الأهلي السيطرة بعض الشيء على المباراة، وحاول لاعبي المارد الأحمر اكتساب الثقة عن طريق التمرير القصير، وتسلم جيرالدو كرة رائعة وحصل منها على ضربة حرة مباشرة، تصدى لها الأهلي التونسي علي معلول، ليسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق النيران الصديقة بعد أن حولها مبواي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

وبعد أربع 5 دقائق سجل صن داونز هدف التعادل عن طريق جاستون سيرينو، في الدقيقة 26 بعد ارتباك في دفاعات الأهلي لينجح في إحراز هدف التعادل.

استعاد لاعبو صن داونز سيطرتهم على المباراة وشنوا أكثر من هجمة على مرمى الشناوي لإحراز هدف التقدم.

وفي الدقيقة 44 كاد بادجي أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من السولية في منطقة الجزاء، إلا أن المهاجم السنغالي سددها ضعيفة قبل أن ينقذها دفاع صن داونز.

وسجل فريق صن داونز هدف التعادل في مرمي النادي الأهلي.

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وأحرز الأهلى الهدف الأول أمام صن داونز فى المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب لوكاس موريبي فى بريتوريا بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حسم المارد الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد القاهرة الأسبوع الماضى بهدفين نظيفين أحرزهما على معلول.

انطلقت مباراة صن داونز ضد الأهلي ،على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ،لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب ،انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.



ونجح اللاعب على معلول يسجل الهدف الأول من خلال ضربة

وانطلقت مباراة صن داونز ضد الأهلى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تقام باستاد لوكاس موريبى.

وكان بطل مصر حقق الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2 / 0، ويحتاج الأحمر إلى الفوز بأى نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للدور نصف نهائى.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

واسبتعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

وفى المقابل، أجرى موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسى ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي، في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، وفى الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا، وفى الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى.. وفى الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي.

والتقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز "سبع مواجهات"، وأورلاندو بيراتس "ست مواجهات"، وأياكس كيب تاون "مواجهتان"، وبلاتينيوم ستارز "مواجهتان"، وسوبر سبورت "مواجهتان"، وبيديفست "مواجهتان"، وكايزر تشيفز "مواجهة واحدة".

وعلى مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.