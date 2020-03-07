موقعة الثأر.. الأهلي في مهمة صعبة أمام صن داونز.. "القنوات المفتوحة وطاقم التحكيم والتشكيل"

يحل النادي الأهلي ضيفا على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عصر اليوم السبت، في إطار إياب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لنسخة الموسم الجاري 2019-2020.

وتنطلق مباراة صن داونز ضد الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وسيدير المباراة تحكيميا الجامبي بكاري جاساما. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



ويتم نقل مواجهة الأهلي وصن داونز عبر قناتين مفتوحتين، هما قناة سنغالية وأخرى إيفوارية من خلال القمر الصناعي يوتل سات 9 شرق، وإليكم تردد القناتين المفتوحتين:

- قناة RTS2 السنغالية

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

سيناريوهات تأهل الأهلى



وسيتم تنقل مباراة صن داونز ضد الأهلي أيضا عبر beIN Sports HD1 بتعليق المصري علي محمد علي.

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وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي على صن داونز بهدفين دون رد، ويسعي أبناء القلعة الحمراء لتجاوز الفريق الجنوب أفريقي بتحقيق الفوز عليه في أرضه أو التعادل معه أو الخسارة بفارق هدف واحد لضمان التأهل للدور نصف النهائي.



في المقابل، يتطلع صن داونز لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدفين لتخطي عقبة المارد الأحمر، والإطاحة به من البطولة مثلما فعل الموسم الماضي في الدور ذاته.



ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز مع الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.



معنويات مرتفعة



يدخل الأهلى مباراة اليوم بمعنويات جيدة بعد تحقيق الفوز فى موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية يحجز بها بطاقة التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبدأ الفريق فى التجهيز للمباراة عقب مواجهة الذهاب مباشرة، حيث سافر فى اليوم التالى للقاء إلى جنوب أفريقيا، وخاض تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن يختتم تدريباته على ملعب لوكاس موريبى أمس الجمعة حسب لوائح الاتحاد الأفريقى «كاف».



محاضرات مكثفة

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، محاضرات مكثفة مع لاعبيه خلال الساعات الأخيرة، شاهد فيها ملخصاً لمباريات صن داونز على أرضه ووسط جماهيره، لمعرفة نقاط القوة والضعف وطريقة اللعب فى عقر داره، كما حرص «فايلر» على مشاهدة ملخص لمباراة الذهاب، لمحاولة علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة.



وينوى المدير الفنى إجراء تغيير فى تشكيل وطريقة لعب مباراة اليوم، حيث تعتمد خطة اللقاء على الجانب الدفاعى بشكل أكبر للحفاظ على نظافة الشباك وفارق الهدفين اللذين سجلهما فى مباراة الذهاب، ووضع «فايلر» فى حساباته الدفع بأكثر من لاعب فى التشكيل الأساسى على حساب بعض اللاعبين، وزادت فرص الثنائى أليو بادجى وجيرالدو فى الوجود بالتشكيل على حساب الثنائى مروان محسن وحسين الشحات، حيث يعانى الشحات من «فتاق» ضربه قبل ساعات من السفر إلى جنوب أفريقيا، فى الوقت الذى يسعى المدرب السويسرى لاستغلال سرعات المهاجم السنغالى بادجى فى هذه المباراة لخلخلة دفاعات المنافس، وينوى الجهاز الفنى أيضاً الدفع بأيمن أشرف فى مركز الظهر الأيسر على حساب التونسى على معلول، لإيقاف انطلاقات الظهير الأيمن لفريق صن داونز أنيلى نجكونكا، الذى يعد أحد مراكز القوة فى بطل جنوب أفريقيا.

الخطيب

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة خاصة مع اللاعبين خلال الساعات الأخيرة، فى حضور الجهاز الفنى، أكد ثقته الشديدة فى الجميع لتخطى عقبة صن داونز والتأهل لنصف النهائى، مطالباً الجميع بأن يكونوا فى قمة تركيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

طاقم التحكيم

ويقود مبارة اليوم الحكم الجامبي بكاري جاساما، والذي طالب الأهلي بوضعه تحت المراقبة الشديدة في مواجهة اليوم، خاصة أن تاريخ هذا الحكم مليئ ببعض الشبهات التحكيمية.



يُذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، سيواجه في نصف النهائي المنتصر من لقاء الوداد المغربي والنجم الساحلي، وحسم الفريق المغربي مباراة الذهاب بهدفين دون رد.