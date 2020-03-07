"الويفا" يخطط لرعاية كأس الأبطال الدولية ردا على دعم "الفيفا" لمونديال الأندية

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يتجه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم – ويفا – الى تصعيد صدامه مع الاتحاد الدولي في حربهما من اجل الهيمنة على الروزنامة الرسمية السنوية حيث تحاول كل هيئة ليتكون لها بصمة على رسمها و الاشراف على اكبر عدد من المسابقات القارية و الدولية.

وفي هذا السياق قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية ان الويفا يخطط لتوجيه ضربة قوية لمشروع مونديال الاندية بصيغته الجديدة والذي اطلقه الفيفا و تقام نسخته الاولى صيف العام 2021 في الصين على ان تجرى كل اربعة اعوام.

و حاول الويفا تعطيل مشروع مونديال الاندية كونه يهدد مكانة دوري ابطال اوروبا و بعدما عجز عن مجاراة الفيفا في هذا السياق بسبب الارباح الطائلة التي اغرى بها الفيفا الاندية يتجه الى تبني اسلوب جديد و ذلك من خلال رغبته في دعم و رعاية مسابقة كاس الابطال الدولية التي انطلقت صيف العام 2013 و تقام سنويا و تعرف تطورا هاما من عام لآخر بفضل المشاركة المتميزة لمختلف الاندية الاوروبية بل تحولت الى مسابقة شبه رسمية تستغلها الاندية للإعداد للمنافسات الرسمية.

و يبدو ان الويفا يريد تكرار تجربة الفيفا مع كاس القارات التي كانت في البداية فكرة سعودية تحت اسم كاس الملك فهد عام 1992 قبل ان تصبح ضمن مسابقات الفيفا باسم كاس القارات بدا من نسخة العام 1997.

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ومن هذا المنطلق يخطط الويفا الى استغلال المكانة التي اصبحت عليها كاس الابطال الدولية لتحمل اسمه و شعاره في غضون الاعوام القليلة القادمة من خلال تعزيز المشاركة الاوروبية فيها و تخصيص حوافز مالية ضخمة لها تغري الاندية بالمشاركة في منافساتها بكامل نجومها.

كما يريد الويفا استغلال الصعوبات التي يواجهها الفيفا في مونديال الاندية بعدما عجز عن توفير تمويل ب650 مليون جنيه استرليني بسبب عزوف الرعاة عن التقدم فضلا عن خلاف بين الفيفا و و عدد من الاندية الاوروبية طلبت حصص من الاسهم في المونديال.

و رغم الصبغة الودية لكاس الابطال الدولية إلا ان منافساتها و مبارياتها تحظى بتغطية اعلامية عالمية متميزة فضلا عن الاهتمام الجماهيري البالغ بمبارياتها بعدما نجح المنظمون في تنظيم اول كلاسيكو ودي بين الغريمين برشلونة و ريال مدريد في نسخة العام 2017 و الذي انتهى بفوز البارسا بثلاثة اهداف لهدفين .