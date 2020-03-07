أربعة مرشحين لجائزة مدرب شهر فبراير في الدوري الإنكليزي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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كشفت رابطة الدوري الإنكليزي عن لائحة مصغرة تضم اربعة اسماء رشحتهم للمنافسة على جائزة مدرب الشهر التي تمنح لأفضل مدرب حقق افضل النتائج مع فريقه خلال الشهر بناء على استفتاء جماهيري.

وضمت القائمة كل من الاسباني مايكل ارتيتا المدير الفني لنادي ارسنال في اول ترشيح له بعد استلامه مقاليد القيادة الفنية للفريق خلفا لمواطنه اوناي ايمري، و ذلك بعدما حقق في فبراير انتصارين و تعادلا دون ان يخسر أي مباراة.

كما ضمت ذات القائمة سين ديش مدرب نادي بيرنلي الذي حقق انتصارين و تعادلين و لم يخسر أي نزال في هذا الشهر، ومعه النرويجي اولي غونار شولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الذي تفادى هو الاخر الخسارة خلال شهر فبراير بتحقيق فوزين احدهما ضد تشيلسي و معهما تعادلا. ثم كريس ويلدر مدرب نادي شيفيلد يونايتد الذي حقق هذا الموسم نتائج متميزة جعلته ينافس على احدى البطاقات الاوروبية، و خلال مباريات شهر فبراير الثلاث سجل الفريق انتصارين و تعادلا.

وغاب عن القائمة للمرة الاولى هذا الموسم اسم المدرب الالماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول و الذي توج بالجائزة خمس مرات هذا الموسم غير ان خسارة الفريق من واتفورد الاولى له هذا الموسم في البطولة ابعدته عن قائمة المرشحين لجائزة شهر فبراير.