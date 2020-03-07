يوفنتوس يخطط للتعاقد مع زيدان لخلافة ساري

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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توقع تقرير اعلامي بريطاني حدوث تغييرات على مستوى الجهاز الفني لكل من ريال مدريد ويوفنتوس في نهاية الموسم الحالي على ضوء النتائج التي سجلها الفريقين حتى الان في شتى الاستحقاقات الرسمية والتي لم ترضي جماهير الناديين خاصة في مسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما خسر الريال على ارضه من مانشستر سيتي بهدفين لهدف في حين انهزم اليوفي في فرنسا امام اولمبيك ليون بهدف نظيف مما قلل من حظوظهما في بلوغ الدور الربع النهائي.

وقالت صحيفة دايلي ميل ان ادارة يوفنتوس مستعدة لمنح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد راتبا سنويا بسبعة ملايين جنيه استرليني أي ما يوازي قرابة عشرة ملايين اورو لاغرائه و اقناعه بتولي الجهاز الفني للفريق خلفا للمدرب الحالي ماوريسيو ساري الذي يتجه للخروج من الباب الضيق مع نهاية منافسات الموسم الحالي و ربما قبلها.

ورغم ان زيدان قاد فريقه ريال مدريد لكسب نزال الكلاسيكو امام الغريم برشلونة بهدفين نظيفين و استعاد صدارة الترتيب العام للدوري الاسباني إلا ان ذلك قد لا يشفع له في البقاء خاصة في حال خسر مجددا امام مانشستر سيتي و خرج مبكرا من المسابقة القارية و هو المعطى و الظرف الذي يخدم ادارة يوفنتوس و يساعدها على مباشرة مساعيها لإقناعه بالعودة الى تورينو كمدرب بعدما اقام فيها خمسة مواسم كلاعب و لا يزال يحن اليها و يزورها.

ومما يعزز من فرضية انتقال زيدان الى يوفنتوس تواجد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هناك ليشكلا كيمياء بينهما تحقق للفريق مجده القاري مثلما حققاه في ريال مدريد بإحرازه ثلاثة القاب متتالية.

ويأتي ترشيح زيدان لتولي الجهاز الفني لليوفي بعدما تضاءلت فرص الاخير في التعاقد مع الاسباني بيب غوارديولا الذي عبر عن تمسكه بل وفائه لناديه الحالي مانشستر سيتي حتى بعد تعرضه للإيقاف القاري بحرمانه من المشاركة في رابطة ابطال اوروبا .