قمة صامتة بين يوفنتوس وإنترميلان بسبب فيروس كورونا

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أدى انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب ايطاليا بقوة الى فرض اقامة مباراة القمة بين يوفنتوس وانترميلان من دون جمهور على ملعب اليانز ارينا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وكانت المباراة مقررا اصلا الاسبوع الماضي لكنها لم تقم في موعدها قبل ان يعلن الاتحاد الايطالي اقامتها الاحد من دون جمهور بحسب المرسوم الصادر من قبل الحكومة الايطالية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والقاضي باقامة جميع مباريات الدوري المحلي خلف ابواب موصدة حتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل.

وكان من المقرر ان يحتضن ملعب "اليانز ارينا" الخاص بنادي يوفنتوس 40 الف متفرج لكن الامر سيقتصر على 500 فقط.

واستغل لاتسيو تأجيل هذه المباراة الاسبوع الماضي لينفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة مقابل 60 ليوفنتوس مع مباراة اقل و54 لانتر ميلان مع مباراتين اقل.

وتعتبر ايطاليا الدولة الاوروبية الاعلى من ناحية نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا حيث احصيت 3858 حالة ذهب ضحيتها 148 شخصا.

واتخذت السلطات الكروية في ايطاليا اجراءات اخرى تتمثل بخضوع جميع الحاضرين في مباراة القمة لفحص بجهاز لمعرفة درجة الحرارة وقد فرضت مسافة مترين بين الصحافيين المتواجدين في الملعب لتغطية المباراة، ولن يتمكن هؤلاء من اجراء المقابلات في الاماكن المخصصة لذلك في اروقة الملعب والغيت المؤتمرات الصحافية قبل وبعد المباراة.

واذا كان تاريخ القمة تغير، فان المعادلة بقيت واضحة امام الفريقين لان احراز النقاط الثلاث هو الاهم.

وتعتبر المباراة ثأرية لانترميلان الذي خسر على ملعبه ذهابا وهو يدرك بان خسارة جديدة ستعني تضاؤل اماله في احراز اللقب ووضع حد لاحتكار منافسه على اللقب المحلي في السنوات الثماني الماضية.

ولا يدخل يوفنتوس مباراة القمة بفضل الاحوال بعد سقوطه في اخر تجربة له امام ليون الفرنسي خارج ملعبه صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

ولم يخض يوفنتوس اي مباراة منذ تلك المباراة التي اقيمت في 26 شباط/فبراير الماضي بعد تأجيل مباراته ضد ميلان في كأس ايطاليا منتصف الاسبوع الحالي ايضا.

ويحتاج رجال المدرب ماوريتسيو ساري لنتيجة ايجابية امام انتر، لتعزيز أملهم باحراز لقب الدوري للمرة التاسعة تواليا.

قال لاعب وسط يوفنتوس الويلزي ارون رامسي "أنا واثق، لأننا فريق متحد. فلنركز على انفسنا، ونلعب أفضل بدءا من مباراة الاحد ضد انتر. اما بالنسبة لمباراة الرد (ضد ليون) فعلينا تحقيق نتيجة طيبة أمام جماهيرنا".

ويعول فريق "السيدة العجوز" على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح للتسجيل للمباراة الثانية عشرة تواليا في الدوري والانفراد برقم يتشاركه راهنا مع الارجنتيني غابريال باتيستوتا وفابيو كوالياريالا.

وسجل افضل لاعب في العالم خمس مرات 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 16 في سلسلته الحالية ضمن 11 مباراة في الدوري و21 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، علما بأن نجم ريال مدريد الاسباني السابق لم يسجل في كامل مسيرته في 12 مباراة متتالية.

ويعتبر ملعب يوفنتوس حصنا منيعا للفريق المحلي اذ خاض عليه 12 مباراة في الدوري هذا الموسم وفاز في 11 منها مقابل تعادل واحد. كما ان انترميلان لم يفز في عقر دار منافسه منذ عام 2012.

وستكون المباراة فرصة لعودة مدرب انتر أنطونيو كونتي الى تورينو حيث دافع عن الوان "السيدة العجوز" 13 عاما كلاعب وقاده كمدرب الى لقب الدوري ثلاث مرات في بداية سلسلته الحالية قبل حقبة ماسيميليانو اليغري.

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قال كونتي الذي يعول على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب 12 هدفا خارج قواعده هذا الموسم "بدأنا سلسلة من المباريات المتطلبة. في نهايتها، سنكتشف مدى قدرتنا على تحقيق الانتصارات".

وهنا برنامج المباريات المؤجلة من المرحلة ال26:

. الاحد

(30ر11) بارما - سبال

(00ر14) ميلان -جنوى

سمبدوريا - فيرونا

(17:00) اودينيزي - فيورنتينا

(19:45) يوفنتوس - انتر ميلان

الإثنين

(30ر17) ساسوولو - بريشيا

اقيمت سابقا

لاتسيو - بولونيا 2 - 0

نابولي - تورينو 2 - 1

ليتشي - اتالانتا 2 - 7

كالياري - روما 3 - 4

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