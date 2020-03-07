رابطة الدوري الأميركي تعتزم إقامة المباريات من دون جمهور

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طالبت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة من انديتها الاستعداد لاحتمالية اقامة مباريات من دون جمهور في قاعاتها بسبب فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر بسرعة في مختلف انحاء الولايات المتحدة كما اعلنت شبكة "اي اس بي ان" الجمعة.

ففي الوقت التي تضع فيها مختلف الدوريات المحترفة في الولايات المتحدة خطط طوارىء لمكافحة فيروس كورونا، ارسلت رابطة اندية كرة السلة الاميركية رسالة حصلت على نسخة منها شبكة "اي اس بي ان" تطالبهم فيها البدء بوضع خطط معينة لاقامة مبارياتها مع تواجد فقط "الاشخاص الضروريين" لاجرائها. حتى انه لن يسمح للصحافيين بالقيام بتغطية هذه المباريات التي ستقام من دون جمهور.

كما تتضمن الرسالة ضرورة ان تستعد الاندية لفحص حرارة اللاعبين، الجهاز الفني للفرق، الحكام وكل شخص يمكن ان يتواجد في المباريات.

ورد نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس على امكانية اللعب من دون جمهور بالقول انه لن يخوض اي مباراة في هذه الحال وصرح بعد مباراة فريقه ضد ميلووكي باكس في الدوري الاميركي الجمعة "كلا، الامر مستحيل. اذا قدمت الى الملعب ولن يتواجد احد من الجمهور فلن العب".

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واضاف "لن اخوض اي مباراة من دون جمهور، هنا لسنا في اوروبا. انا العب من اجل زملائي والعب من اجل الجمهور".

ولقي 12 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة جراء اصابتهم بفيروس كورونا بينهم 11 فقط في منطقة سياتل في ولاية واشنطن بالاضافة الى تشخصي 200 حالة اخرى.

وادى انتشار الفيروس في اكثر من دولة حول العالم الى وفاة قرابة 3500 شخص.

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