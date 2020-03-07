ليبرون يتفوق على يانيس ويقود ليكرز إلى الفوز على باكس

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تفوق نجم لوس انجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس على نظيره في ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في لقاء قمة بين متصدري المجموعتين الشرقية والغربية ليقود فريقه الى الفوز 113-103 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وثأر ليكرز بالتالي لخسارته امام باكس في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما فاز الاخير بنتيجة 111-104 في مباراة تألق فيها يانيس وسجل 34 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

ويتنافس جيمس ويانيس على لقب افضل لاعب هذا الموسم وقد سجل الاول نقاطا في هذا الاطار بتسجيله 37 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة رافعا رصيده الاجمالي من النقاط الى اكثر من 34 الف نقطة في مسيرته، كما قام بمجهود دفاعي على يانيس، واضاف انتوني ديفيس 30 نقطة بينها 14 في الربع الاخير.

في المقابل سجل يانيس 32 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة، لكنه اخطأ في ثلاث رميات حرة في الدقيقتين الاخيرتين.

وشجع جمهور ملعب "ستايبلز سنتر" الخاص بليكرز نجمه جيمس وكان يهتف "ام في بي" "ام في بي" اي افضل لاعب، في كل مرة مرة كان يقوم فيها بحركة فنية رائعة او يسجل سلة.

وقال جيمس بعد المجهود الكبير الذي بذله هجوميا ودفاعيا خلال المباراة "انا متعب جدا. يانيس لاعب رائع، كل ما قمت به اني جعلته يشعر بتواجد احد الى جانبه وجعل مهمته اصعب".

واضاف "اريد الخلود الى الراحة مساء اليوم. سأتناول عشاء لذيذا مع كوبا من النبيذ، ربما كوبين".

ولا يزال باكس يملك افضل سجل في الدوري مع 53 انتصارا مقابل 10 هزائم، مقابل 48 فوزا ليكرز مع 13 خسارة.

كانت المباراة مليئة بالندية من قبل الفريقين لكن الفارق كان في الموهبة حيث اظهر ليبرون مروحة اكبر من التنوع في لعبه مقارنة مع يانيس ليحسم النتيجة في صالح فريقه.

ويتعين على ليكرز خوض مباراة قمة اخرى في دربي مدينة لوس انجليس ضد جاره كليبرز الاحد.

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-يوتا يقترب من البلاي اوف-

وتابع يوتا جاز نتائجه اللافتة في الاونة الاخيرة وتغلب على بوسطن سلتيكس 99-94 محققا فوزه الرابع تواليا.

ويبدو ان مايك كونلي نجم يوتا جاز بدأ يستعيد مستواه تدريجيا بعد اصابات عدة تعرض لها هذا الموسم وسجل 25 نقطة.

سينهي يوتا مبارياته خارج قواعده السبت ضد ديترويت بيستونز وهو احتفظ بالمركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 40 فوزا مقابل 22 خسارة امام هيوستن روكتس.

واوقف نيو اورليانز بيليكانز سلسلة من ثلاث هزائم وتغلب على ميامي هيت 111-104 بفضل 19 نقطة لجوش هارت و17 للشاب الواعد زايون ويليامسون الذي يرشحه كثيرون ليكون خليفة ليبرون جيمس في الملاعب.

وكانت المباراة الاولى في اخر 14 يخوضها وليامسون يسجل فيها اقل من 20 نقطة.

اما افضل مسجل في صفوف ميامي هيت فكان جيمي باتلر مع 28 نقطة واضاف دنكان روبنسون 24 بينها 8 رميات ثلاثية. وحطم روبنسون الرقم القياسي من الرميات الثلاثية في موسم واحد والذي كان في حوزة واين ايلينغتون (227 رمية ثلاثية).

والخسارة هي الاولى لميامي بعد اربعة انتصارات تواليا.

ويبدو الصراع حامي الوطيس على البطاقة الثامنة في المنطقة الغربية المؤهلة الى الادوار الاقصائية في البلاي اوف بين ممفيس غريزليز وبورتلاند ترايل بلايزرز لكن كلاهما تعرض للهزيمة، الاول امام دالاس مافريكس 96-121، والثاني امام فينيكس صنز 117-127.

وتغلب بروكلين نتس على سان انتونيو سبيرز 139-120 بفضل "تريبل دابل" لنجمه كاريس لوفير (27 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة) علما بانه كان سجل 51 نقطة في سلة بوسطن الثلاثاء.