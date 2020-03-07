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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 7 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق تقنية var فى كأس مصر، بعثة الزمالك تصل القاهرة فى السابعة مساءً بعد حسم التأهل الأفريقى.

اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق تقنية varفى كأس مصر

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه ستتم مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم الدولى فيفا للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var فى مباريات كأس مصر المقبلة.

جلسة منتصف الليل تنهى أزمة دونجا ووكيله بحضور مجلس بيراميدز

أنهى مجلس إدارة نادى بيراميدز أزمة نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، ومحمد سلامة وكيل اللاعب عقب الجلسة التى عقدها اللاعب مع وكيله بحضور مسئولى بيراميدز بمقر النادى، وشهدت الجلسة عتابا بين اللاعب ووكيله بسبب التصريحات التى خرجت من الطرفين، لتنتهى الجلسة بالاتفاق على تنازل محمد سلامة عن الشكوى المقدمة ضد نبيل دونجا لاعب بيراميدز فى اتحاد الكرة .

بعثة الزمالك تصل القاهرة فى السابعة مساءً بعد حسم التأهل الأفريقى

تصل بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة قادمة من تونس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى، وتصل البعثة على متن طائرة خاصة وفرها مرتضى منصور رئيس الزمالك منعا للإرهاق والإجهاد الذى يصيب اللاعبين فى ظل الارتباطات الكثيرة للأبيض خلال الفترة الأخيرة.

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الإسماعيلى يعلن جاهزية عبد الرحمن مجدى لمواجهة الجونة

أعلن النادى الإسماعيلى عودة عبد الرحمن مجدى جناح الفريق للتدريبات الجماعية بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية مؤخرا، ويستعد الفريق للقاء الجونة مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

تحديد مصير وديتي المنتخب الأوليمبي غداً بسبب كورونا

يحدد غداً الموقف النهائي الخاص بالبطولة الودية التي يشارك فيها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ، بدبي في الفترة من 23 حتى 31 مارس ويتخللها وديتين أمام كرواتيا و الأرجنتين يومي 26 و29 مارس.

استنفار في الإسماعيلى لمواجهة كورونا قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء

حالة من الاستنفار فرضت نفسها على أروقة النادى الإسماعيلى عقب إعلان الاتحاد المغربي منع الجماهير من حضور المباريات في مختلف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا ، هذا بخلاف صدور أنباء بحسب تقارير إعلامية مغربية بأن المباراة مهدد بالتأجيل بسبب خلاف بين الاتحاد المغربي والاتحاد العربى، حول إقامة المباراة بحضور جماهير من عدمه.

اللجنة الخماسية تجتمع الاثنين لمناقشة ملف اللائحة الجديدة والكرة النسائية

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة العديد من الملفات المهمة والمطروحة على الساحة، وأبرزها توابع مباراتى السوبر المصرى بالإمارات ومباراة القمة الأخيرة والتى تم إلغاؤها بين الأهلى والزمالك.