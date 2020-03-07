شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرحة هستيرية للاعبى الزمالك فى غرفة الملابس بعد عبور الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بالتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بالفوز فى مجموع مباراتى دور الثمانية بنتيجة 3 / 2.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على "تويتر" احتفالات لاعبى الزمالك فى غرفة الملابس عقب تحقيق التأهل فى ملعب رادس، ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى التونسى حامل اللقب والتأهل إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وتأهل إلى هذا الدور 9 مرات من قبل أعوام: 1984، 1985، 1986، 1993، 1994، 1996، 2002، 2005، 2016.

وهنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فريق الزمالك، بعد تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا، "الزمالك هو أول فريق يحجز مقعده من بين الأربعة الكبار فى القارة السمراء لدورى أبطال أفريقيا".

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كما قرر مجلس إدارة الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.