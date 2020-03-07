فيديو.. الزمالك يبدأ رحلة العودة من تونس بعد إقصاء الترجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” تواجد بعثة الزمالك فى مطار قرطاج فى بداية رحلة العودة إلى القاهرة، عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
وهنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فريق الزمالك، بعد تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا، "الزمالك هو أول فريق يحجز مقعده من بين الأربعة الكبار فى القارة السمراء لدورى أبطال أفريقيا".
كما قرر مجلس إدارة الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.
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