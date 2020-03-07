شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وصن داونز... بطل جنوب أفريقيا يحرز هدف التعادل من خطأ دفاعى للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز سارينو الهدف الأول لصن داونز في مرمى الأهلي بالدقيقة خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً على ستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا لتصبح النتيجة 1/1، في الوقت الذي انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وكان الأهلى قدم تقدم بالهدف الأول أمام صن داونز من نيران صديقة، وبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي ، على معلول ، عمرو السولية، ديانج ، محمود متولي، جيرالدو، وأجايى وأليو بادجى.

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الأهلى استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.