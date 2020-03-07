شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مدرجات ملعب لوكاس موريبي خاوية قبل انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو وصورا من ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا قبل حوالى ساعة من مباراة الأهلي وصن داونز، المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتبدو المدرجات خاوية مع توقعات بامتلاء المدرجات قبل انطلاق المباراة بدقائق.

أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي أمام صن داونز كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى، واستبعد فايلر الثنائي مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف

واستعد الأهلى لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.

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و تحظى مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، فى مسيرت الأحمر للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف، ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.