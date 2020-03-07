شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يتقدم بالهدف الأول فى مرمى صن داونز من نيران صديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الأهلى الهدف الأول أمام صن داونز من نيران صديقة فى المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب لوكاس موريبي فى بريتوريا بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حسم المارد الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد القاهرة الأسبوع الماضى بهدفين نظيفين أحرزهما على معلول.

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وبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي ، على معلول ، عمرو السولية، ديانج ، محمود متولي، جيرالدو، وأجايى وأليو بادجى.

الأهلى استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.