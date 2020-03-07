شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب زاناكو: جاهزون لبيراميدز.. فريقنا استعد جيدا للمواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد روجرز كولا لاعب زاناكو الزامبي أن فريقه استعد جيدا لمواجهة بيراميدز فى إياب ربع النهائي، واللاعبون جاهزون لتلك المواجهة، وسيقاتلون من أجل التعويض والتأهل.

وشدد كولا على أن بيراميدز لديه الأفضلية فى مباراة الذهاب بالفوز وتسجيل 3 أهداف فى اللقاء الأول، ولكن فى النهاية الفريق بإمكانه التعويض ولن يستسلم وسيعمل على إعادة الأمل فى لقاء الأحد.

اللاعب تحدث عن أن فريقه لا يهتم كثيرا بوجود الجماهير فى الملعب خلال لقاء الأحد من عدمه والهدف الوحيد والأساسى هو الفوز ومحاولة تحقيق الهدف ببلوغ نصف النهائي.

وعقد منذ قليل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم السبت، بأحد الفنادق بحضور ممثلى الناديين، ومسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدى بيراميدز الزى الأسود الكامل فى مواجهة زاناكو، على أن يرتدى حارس المرمى اللون البرتقالى.

وفى المقابل سيظهر فريق زاناكو بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة بيراميدز، على أن يرتدى حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان نحو ملعب الدفاع الجوى فى الواحدة ظهرا لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصر الأحد.

ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفنى محمد صلاح إدارى الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادى، ومحمود حرب المدير الإدارى.

ويستضيف بيراميدز نظيره زاناكو بطل زامبيا فى الثالثة عصر غد الأحد باستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الذهاب التى جرت بلوساكا عاصمة زامبيا سجلها على جبر ومحمد فاروق والقائد عبد الله السعيد.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز بإحرازه ركلة جزاء فى الدقيقة 67.

وطالب تشاتشيتش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمى ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى، وأصبح بيراميدز أول نادى فى إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسى قارى جديد لم يتحقق فى البطولة منذ انطلاقها فى 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك.