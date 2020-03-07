شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وصن داونز فى إياب دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة صن داونز ضد الأهلى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تقام باستاد لوكاس موريبى، وكان بطل مصر حقق الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2 / 0، ويحتاج الأحمر إلى الفوز بأى نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للدور نصف نهائى.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

واسبتعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

وفى المقابل، أجرى موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسى ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي، في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، وفى الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا، وفى الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى.. وفى الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي.

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والتقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز "سبع مواجهات"، وأورلاندو بيراتس "ست مواجهات"، وأياكس كيب تاون "مواجهتان"، وبلاتينيوم ستارز "مواجهتان"، وسوبر سبورت "مواجهتان"، وبيديفست "مواجهتان"، وكايزر تشيفز "مواجهة واحدة".

وعلى مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.