بالفيديو.. صلاح يسجل ويحطم رقماً قياسياً ويقترب من صدارة الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفاً في شباك فريق بورنموث في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض صلاح مهاجم ليفربول، مباراته رقم 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز أمام بورنموث.

وحطم صلاح رقماً قياسياً بعدما سجل في أول 6 مواجهات ضد منافس واحد في البطولة.

وفض الملك المصريالاشتباك مع كريس وود مهاجم بيرنلي حيث كان سجل كل منهما في 5 مباريات متتالية، فقد أحرز المصري 7 أهداف أمام بورنموث، والنيوزلاندي 6 أمام وست هام.

Advertisements

وانفرد صلاح بالرقم القياسي بعدما سجل 8 أهداف في 6 مباريات متتالية أمام بورنموث بالبريميرليج.

واقترب صلاح من اعتلاء صدارة جدول الهدافين بالبريميرليج، حيث رفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 16، خلف الثنائي بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي اللذان يمتلكان 17 هدفاً.

وبات الملك المصري أول لاعب من ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفاً في 3 مواسم متتالية في الموسم مع الريدز منذ مايكل أوين في الفترة ما بين موسم 200-2001 وموسم 2002-2003.

لمشاهدة هدف صلاح في بورنموث.. اضغط هنا