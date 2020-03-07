بالفيديو.. حدث استثنائي في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
شهدت مواجهة فريق ليفربول أمام شيفه بورنموث في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين تجنب مصافحة لاعبي الفريقين، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وجاء تجنب مصافحة لاعبي الفريقين التزامًا بقرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي جاء التزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وظهر فيروس كورونا بقوة في الأراضي البريطانية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما هدد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكدت الحكومة البريطانية أن جميع الخيارات مطروحة، بما فيها إقامة المواجهة دون حضور جماهيري، أو إلغاء المسابقة.
ويتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة امام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.
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