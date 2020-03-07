محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي التي تقام الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا بمدينة لواندا، في الجولة الثانية من الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الاسبوع الماضي على ملعب محمد الخامس بفوز الفريق المغربي 2-0 .
ويصعد الفائز من هذا الدور لمواجهة الزمالك في دور نصف النهائي بعد أن أقصى الأبيض الترجي التونسي حامل اللقب بالفوز 3-2 بمجموع المباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر| مازيمبي 0-0 الرجاء .. منافس الزمالك في نصف النهائي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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