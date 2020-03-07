مباشر| مازيمبي 0-0 الرجاء .. منافس الزمالك في نصف النهائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي التي تقام الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا بمدينة لواندا، في الجولة الثانية من الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الاسبوع الماضي على ملعب محمد الخامس بفوز الفريق المغربي 2-0 .

ويصعد الفائز من هذا الدور لمواجهة الزمالك في دور نصف النهائي بعد أن أقصى الأبيض الترجي التونسي حامل اللقب بالفوز 3-2 بمجموع المباراتين.