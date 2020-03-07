بالفيديو.. احتفالات عارمة للاعبي الزمالك مع كارتيرون بعد التأهل الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شهدت غرفة خلع ملابس فريق الزمالك بملعب استاد رادس في تونس احتفالات كبيرة بعد تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وخسر الزمالك 1-0 من الترجي في ملعب رادس بإياب ربع نهائي الأبطال، لكنه استفاد من فوزه 3-1 في مباراة الذهاب بملعب استاد القاهرة. ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، فيديو لاحتفالات لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة كارتيرون من غرف خلع ملابس الفريق بملعب رادس. شاهد الفيديو من هنا

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