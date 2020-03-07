عودة ظهيره المخضرم.. تشكيل صنداونز لموقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو: أعلن بيتسو موسيماني، مدرب صنداونز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي ببيريتوريا. وتفوق المارد الأحمر على فريق صنداونز في مباراة الذهاب التي أقيمت في ستاد القاهرة بنتيجة 2-0 بهدفين أحرزهم الدولي التونسي على معلول. وأجرى المدير الفني لصنداونز تغير وحيد في تشكيله الذي شارك به في مباراة الذهاب، حيث دفع بالظهير الأيمن، نجكونجكا، بعد شفاءه من الإصابة، بدلا من المدافع أرنديسي. Advertisements تشكيل صنداونز: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو. الدفاع: ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا– مودجيكا ماديشا. خط الوسط: سيمبا زواني – أندييلي جالي - هلومفو كيكانا- ليبوهانت مابوي. الهجوم: سيبوسيسو فيلاكازي- جاستون سيرينو.

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