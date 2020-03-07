مباشر.. ليفربول 2 - 1 بورنموث.. ماني يصنع وصلاح يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبورنموث، ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، حيث يبدأ النجم المصري محمد صلاح اللقاء في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جيمس ميلنر.

خط الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بينما يحتل بمورنموث المركز الـ 18 برصيد27 نقطة.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة:

في الدقيقة 9 استغل كانوم ويلسون أول هجمة لفريقه بورنموث وتقدم لفريقه في شباك ليفربول.

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الهدف أشعل حماس لاعبي بورنموث؛ حيث واصل الضغط ولكن دون خطورة حتى الدقيقة 14 حين حوّل ناثان أكي كرة ركنية برأسة قوية قبل أن يتصدى أدريان لها بنجاح وتحويلها لضربة ركنية.

الدقيقة 24: ساديو ماني يستغل خطأ مدافع بورنموث ويمرر لمحمد صلاح الذي تعادل لفريقه.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده خلال النسخة الجارية من بطولة الدوري لـ 16 هدفًا متساويًا مع سيرخيو أجويرو في المركز الثاني بفارق هدف عن أوباميانيج مهاجم أرسنال وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي اللذان يحتلا الصدارة.

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول والنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

الدقيقة 32: ماني يُسجل بعد تمريرة رائعة من فان ديك.

وصلنا للدقيقة 40 ولازال ليفربول متقدم بهدفين مقابل هدف.

5 دقائق مرت وسط سيطرة من قبل لاعبي ليفربول ولكن دون خطورة.

الحكم يحتسب 4 دقائق كوقت بدلًا من الضائع.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

مرت 10 دقائق من عمر الشوط الثاني وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين.

في الدقيقة 60 ظهر ميلنر في لقطة رائعة حين أنقذ كرة أسقطها فريزر لاعب بورنموث من أعلى أدريان بطريقة "لوب" من على خط المرمى.