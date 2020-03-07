مباشر دوري الأبطال.. صنداونز 1-1 الأهلي.. التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي وصندوانز في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات دور إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد أنهى لقاء الذهاب الذي أُقيم الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة بالفوز بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول.

تشكيل صندوانز: دينيس أونيانجو، ليبوسا، ريكاردو ناسيمينتو، ناجوكونكا، مودجيكا ماديشا، أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زواني، ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، عمرو السولية، محمود متولي، أليو ديانج، جيرالدو، أليو بادجي، جونيور أجايي.

ملخص المباراة:

أول محاولة هجومية لصنداونز في الدقيقة 2 من بداية المباراة، عن طريقة تسديدة قوية من زواني، لكنها ذهبت أعلى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي شباك النادي الأهلي من أول فرصة محققة لفريق صنداونز عن طريق ريكاردو الذي استلم تمريرة رائعة من ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء، لكن الشناوي أبعد الكرة ببراعة في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة الـ14، أرسل علي معلول عرضية من الجبهة اليسرى لكن لم تجد متابعة من لاعبي الأهلي داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة الـ19، استبسل دفاع الأهلي في التصدي لتسديدة أطلقها سيرينو داخل منطقة الجزاء، قبل أن ترتد مرة أحرى وتذهب إلى أيدي الحارس محمد الشناوي.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الـ21، بعدما سدد علي معلول الكرة من ركلة حرة ليفشل ليبوهانت مابوي في تشتيتها وتمر داخل شباك صنداونز رغم محاولات الحارس أونيانجو في إبعادها.

واصل الأهلي زحفه لتسجيل هدف ثان، وكاد أن يحقق مبتغاه في الدقيقة الـ26 بعدما أطلق عمرو السولية تسديدة قوية من مسافة بعيدة المدى، لكن الحارس أونيانجو تألق في التصدي لها.

وأدرك صنداونز هدف التعادل في الدقيقة الـ28 عن طريق جاستون سيرينو، بعدما استغل الفريق كرة ساقطة خلف مدافعي الأهلي، ليتصدى الشناوي ببراعة في التسديدة لكنه لم ينجح في التصدي للثانية.

وفي الدقيقة الـ32، تصدى الشناوي لرأسية فيلاكازي داخل منطقة الجزاء ليفسد فرصة هدف ثان لأصحاب الأرض.

أهدر الأهلي هدفا مؤكدا في الدقيقة الـ44 بعدما استغل عمرو السولية خطأ من لاعبي صنداونز من منتصف الملعب، ليراوغ مدافع الفريق ويتوغل داخل المنطقة من الجبهة اليمنى ليمرر الكرة إلى بادجي، لكن الأخير لم يحسن استلام الكرة جيدا.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..