ماذا قالت جماهير الوداد على السوشيال بعد إقصاء الزمالك للترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت جماهير الوداد المغربي بتأهل الزمالك على حساب الترجي في دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا. وخسر الزمالك بالأمس بنتيجة 1-0 أمام الترجي على ملعبه برادس، لكن الفريق الأبيض تأهل لدور نصف النهائي عقب تفوقه في مجموع اللقائين بنتيجة 3-2. وينتظر الزمالك مواجهة أحد فريقي الرجاء المغربي أومازيمبي الكونغولي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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