صلاح يخوض مباراته رقم 100 مع ليفربول في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يخوض النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، مباراته رقم 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز أمام بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره بورنموث، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 بالبريميرليج على ملعب "أنفيلد".

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة بورنموث، وشهد التشكيل تواجد صلاح لتتأكد مشاركته في المباراة رقم 100 له مع ليفربول في البريميرليج. (طالع تشكيل ليفربول)

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وتعتبر مباراة بورنموث هي المباراة رقم 100 للملك المصري مع ليفربول منذ انضمامه للريدز قادماً من روما في عام 2017.

وسجل صلاح 69 هدفاً مع ليفربول في 99 مباراة لعبها مع الريدز في الدوري الإنجليزي، وصنع "مو" 27 هدفاً آخرين.

ولعب صلاح 142 مباراة مع الريدز في جميع المسابقات، سجل خلالهما 90 هدفاً وصنع 37 آخرين.

ويسعى صلاح لتحقيق رقم قياسي جديد بالبريميرليج للتسجيل في أول 6 مواجهات ضد منافس واحد في البطولة، حيث سجل النجم المصري 7 أهداف في 5 مباريات متتالية أمام بورنموث.