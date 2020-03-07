التشكيل الرسمي.. صلاح أساسياً مع ليفربول أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت أمام نظيره بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أدريان. Advertisements خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ميلرنر. خط الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين. خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح. ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بينما يحتل بورنموث المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.

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