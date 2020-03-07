هدف الأهلي | مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، بإدارة من الجامبي “بكاري جاساما”.

يستضيف ماميولدي صن داونز الجنوب افريقي فريق الأهلي المصري، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب “ملعب لوفتوس فيرسفيلد“.





ويدخل الماسانداونا المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، من أجل تعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي اقيم على “ستاد القاهرة الدولي“.

وسيسعى ابناء المدرب “بيتسو موسيماني” إلى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب، أو تسجيل 3 أهداف او اكثر مع الحفاظ على نظافة شباكه، للتأهل مباشرة إلى الدور القادم.





في المقابل يدخل الأهلي الفريق الضيف المباراة بمعنويات عالية، بعد ما حقق الفوز بنتيجة رائعة في مباراة

Advertisements

الذهاب، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة اليوم، وتجنب تكرار سيناريو ونتيجة العام الماضي.

ويأمل “رينيه فايلر” المدير الفني للمارد الأحمر، في تسجيل هدف وحيد على الأقل، عن طريق الهجمات المرتدة لضرب دفاعات الفريق الأصفر الذي سيكون مطالبًا بالهجوم، من أجل تعويض نتيجة الإياب.



لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )