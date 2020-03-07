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يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

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يقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز التى تنطلق في منافسات اياب دور الثمانية من مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم 7 من مارس حيث يلتقي Al Ahly vs Sun Downs على ستاد  لوفتوس فيرسفيلد ونتابع مباريات اليوم عبر رابط koraon حصريا.

 

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر
يمكنكم متابعة مباراة الأهلي ضد صن داونز في منافسات بطولة دورى الابطال الافريقي التى تقام في لقاء الاياب من الدور ربع النهائي في البطولة الافريقية  وقد انتهى لقاء

الذهاب بفوز الاهلى بهدفين دون رد تنطلق صافرة المباراة في توقيت الساعة 04:00 مساء بتوقيت مصر بما يوافق الساعة 05:00 مساء بتوقيت ونتابع من رابط koraon مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية.

يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر
يمكن مشاهدة مباراة الاهلى اليوم حصريا عبر رابط البث الحصري المجاني في موقع الوفد حيث نقدم خدمة مجانية لجماهير الفريقين ومتابعى الكرة العربية والعالمية في نقل حصري بدون تقطيع بث

مباشر الاهلى بجودة عالية ومتابعة حصرية لحظة بلحظة اون لاين يلا كورة مباشر في اطار مباريات دور ال8 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

مباراة الأهلي ضد صن داونز
Al Ahly vs Sun Downs
بطولة دوري ابطال افريقيا
توقيت الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر
توقيت الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية

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لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

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