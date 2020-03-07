بهدفه أمام بورنموث..محمد صلاح يحقق أرقامًا قياسية مع ليفربول

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اكثر لاعب بتاريخ النادي يسجل في اول 100 مباراة له بقميص الريدز 70 هدف، بعد تسجيله هدفًا أمام بورنموث خلال المباراة الجارية حاليًا على ملعب " أنفيلد"، ضمن الجولة ال٢٩ من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

كما أصبح صلاح اول لاعب من ليفربول يسجل

أكثر من 20 هدف في 3 مواسم متتالية في كل البطولات، منذ مهاجم ليفربول السابق، مايكل اوين في موسم 2002/03.

ورفع صلاح رصيده التهديفي بقائمة هدافين البريميرليج، إلى ١٦ هدف، بفارق هدف عن المتصدر بيير اوباميانج مهاجم أرسنال وجيمي فاردي

مهاجم ليستر سيتي برصيد ١٧ هدف.

وحقق محمد صلاح رقمًا تاريخيًا بالبريميرليج، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري، يسجل في ٦ مباريات متتالية أمام نفس الخصم حيث سجل ٨ أهداف خلال ٦ مباريات أمام بورنموث، متخطيًا مهاجم فريق بيرنلي كريس وود، في إحراز 6 أهداف في 5 مباريات ضد فريق وست هام يونايتد.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتقدم على بورنموث حاليًا بهدفين لهدف.