النيران الصديقة تمنح الأهلي الهدف الأول أمام صن داونز

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم بهدف دون رد على حساب نظيره فريق صن داونز في المباراة التي تجمع بينهما الأن في جنوب أفريقيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأن في جنوب أفريقيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء الهدف بالخطأ عن طريق لاعب صن داونز بعدما لعب علي معلول ضربة حرة لتصطدم برجل لاعب بطل جنوب أفريقيا وتسكن الشباك في الدقيقة 20. لاعب صن داونز بعدما لعب علي معلول ضربة حرة لتصطدم برجل لاعب بطل جنوب أفريقيا وتسكن الشباك في الدقيقة 20. وكان أنهي الشياطين الحمر لقاء الذهاب بهدفين دون رد سجلهما علي معلول.



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