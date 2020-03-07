ليفربول يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

تمكن ليفربول من التقدم بهدفين مقابل هدف على بورنموث، في المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب آنفيلد، في إطار لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط واضح من ليفربول لتسجيل هدف مبكر، وحسم المباراة بشكل سريع.

إلا أن الدقيقة التاسعة شهدت تقدم بورنموث، بعد كرة امامية مرتدة مرتدة تباطأ مدافع ليفربول جو جوميز في إبعادها، لتتحول إلى هجمة خطيرة لتصل

في الجهة اليسرى إلى جيفرسون اندريس الذي يرسل عرضية أرضية إلى كاليوم ويلسون الغير مراقب، ليسجلها بسهولة في المرمى.

وبعد الهدف ظهر التوتر على لاعبي ليفربول وكاد بورنموث ان يسجل هدف ثاني من ركلة ركنية، ولكن أدريان حارس الريدز تمكن من إبعادها ليحمي شباكه، وسط زيادة سيطرة بورنموث.

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ومع سيطرة بورنموث والثقة الزائدة

تباطأ المدافع في أحد الكرات، ليتمكن ساديو ماني من الضغط بشكل فعال، ليقطع الكرة ويمررها بشكل رائع إلى محمد صلاح الذي يستغل الكرة ويسدد أرضية مميزة في الشباك معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 25.

وأستعاد ليفربول توازنه بعد هدف التعادل، ومن كرة مرتدة سريعة لعبها من منتصف الملعب فيرجيل فان دايك لتصل إلى المنفرد ساديو ماني، ويتمكن ببراعة من تسجيل ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 33.

واستمرت سيطرة ليفربول على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط الأول ليخرج الفريق متقدماً بهدفين مقابل هدف.